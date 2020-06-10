Накануне медики лабораторно подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» мэру Хабаровска Сергею Кравчуку. Городским управлением кадров и муниципальной подготовлен и направлен Роспотребнадзор список сотрудников, которые были в непосредственном контакте с градоначальником. Эти специалисты уже находятся на самоизоляции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В администрации проведена дезинфекция помещений, ужесточены масочный и пропускной режимы. Благодаря тому, что большинство совещаний проходило в режиме онлайн, а также с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности, перечень контактеров оказался очень мал», — отметил начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Руслан Соколов.

Он также добавил, что в мэрии Хабаровска предприняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Регулярно проводится санитарная обработка помещений и поверхностей, термометрия работников. В случае обнаружения признаков ОРВИ, сотрудники к работе не допускаются. В оперативном режиме проведены совещания с руководителями подведомственных учреждений, на которых до ответственных лиц еще раз доведена информация о необходимости неукоснительного соблюдения требований безопасности на всех муниципальных предприятиях.