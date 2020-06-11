Губернатор края Сергей Фургал подписал постановление о снятии отдельных ограничительных мероприятий, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе. Послабления начнут действовать с 11 июня.

Так, с этой даты для жителей снимается запрет на соблюдение самоизоляции. Напомним, что места проживания ранее можно было покидать в ряде случаев, в том числе для посещения работы, медицинских учреждений, похода в магазин, индивидуальных прогулок в определенное время и прочее. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Теперь для совершения прогулок и занятий спортом на улице есть ряд условий. Соблюдая режим дистанцирования, вместе могут гулять не более двух человек. Эти же условия применимы и к занятиям спортом на улице. В постановлении отмечается, что по-прежнему жителям края необходимо носить маски в общественных местах, предприятиях и организациях различных форм собственности.

С 11 июня в регионе также снимается запрет на посещение гражданами рекреационных мест отдыха, в том числе краевой набережной, парков, скверов и т.д. В границах этих территорий разрешается гулять и заниматься спортом, соблюдая социальное дистанцирование и масочный режим. Проводить массовые мероприятия в этих местах по-прежнему запрещено.

Снятие режима самоизоляции не коснется граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями согласно отдельному перечню.

С 11 июня возобновляется работа образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги дошкольного образования, в том числе по дневному уходу за детьми. Также возобновляется оказание индивидуальных услуг по занятию физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на спортивных объектах в объеме, не превышающем 25 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

С этой даты в полном режиме, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, также смогут работать предприниматели и организации различных форм собственности, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами. Здесь также есть ряд условий. Реализация разрешена только на объектах торговли, площадь которых не более 400 квадратных метров. При этом в радиусе 4 квадратных метров может находиться только один посетитель. В тоже время работодателям предписано усилить дезинфекционные мероприятия.

В постановлении также прописано, что с 18 июня в регионе начнут работу уличные веранды кафе и ресторанов, других стационарных объектов общественного питания.

В документе отмечается, что посещать религиозные объекты можно только при обязательном соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

Напомним, что снимать ограничения в регионе планируют в несколько этапов с учетом эпидемической обстановки.