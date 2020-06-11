Управлением Росреестра по Хабаровскому краю на кадастровый учет поставлен медицинский центр для пациентов с COVID-19, расположенный в селе Анастасьевка в 40 км от Хабаровска.

По информации Правительства Хабаровского края, возведение многофункционального медцентра началось 20 марта по поручению Президента РФ и завершено за 57 суток. В итоге на участке в 2 гектара из быстровозводимых конструкций построено одноэтажное здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. Сам госпиталь представляет собой комплекс нескольких зданий и сооружений, предназначенных как для лечения пациентов, так и для обслуживания медцентра, и может принять на лечение 200 человек.

Руководитель Управления Росреестра по Хабаровскому краю Дмитрий Щербаков сообщил: «Учитывая особую важность объекта для края, учётно-регистрационные действия проведены в сокращенные сроки, сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости в течение 1 дня».