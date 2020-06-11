В краевом центре практически в ежедневном режиме сотрудники городского управления торговли совместно с полицейскими проводят рейды по соблюдению масочного режима в магазинах, кафе, парикмахерских. Специалисты оценивают, носят ли работники предприятий маски и перчатки, имеются ли в зале санитайзеры, как часто проходит санитарная обработка помещений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Как правило, нарушения одни и те же – продавцы либо не надевают маски, либо носят их неправильно (оставляя открытыми носы), а антисептики находятся не на видном месте. Есть претензии и к покупателям, которые зачастую не только не надевают средства защиты, но и агрессивно воспринимают требования их использовать. Со всеми стараемся работать, разъяснять, что от соблюдения этих требований зависит здоровье каждого», — рассказала заместитель начальника отдела торговой политики администрации Хабаровска Марина Троскалевская.

В отношении владельцев предприятий, где неоднократно было отмечено игнорирование масочного режима, в ходе рейдов было выписано семь протоколов об административных правонарушениях. Штрафы составляют от 100 тысяч рублей для юридических и от 30 тысяч рублей для физических лиц. Всего с 20 мая этого года сотрудники городского управления торговли проверили 920 предприятий. Рейды они проводят пять раз в неделю, включая выходные дни.