Губернатор Сергей Фургал выступил сегодня с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной думы края. В своем докладе он рассказал парламентариям о результатах деятельности краевого правительства за минувший год. Говоря о социально-экономическом развитии территории, глава региона, он, в том числе, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам Сергея Фургала, в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, предпринимателям за короткий период времени пришлось кардинально перестроить свою работу. Многие организации, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях, понесли серьезные убытки. Для сохранения рабочих мест, коллективов, инфраструктуры и потенциала бизнеса, был разработан пакет мер и инструментов помощи МСП как на федеральном, так и на краевом уровне.

— Через сервисы Федеральной налоговой службой принято 20 376 обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Это заявления на предоставление субсидий на зарплату за апрель и май под общую численность более 31 тысячи человек. Выплачено субсидий — 758 млн. рублей. Востребована и программа кредитования предприятий на выплату заработной платы под ноль процентов. В банки поступили 659 заявок от местного бизнеса, из них утверждены 284 на общую сумму более 820 миллионов рублей, — отметил глава региона.

Что касается комплекса краевых мер поддержки, то в регионе на 234 миллиона рублей докапитализировали Фонд микрофинансирования края, это позволило разработать и ввести специальные финансовые продукты для бизнеса. Помимо этого расширена программа рефинансирования, проводится реструктуризация займов.

— Совместно с Вами, уважаемые депутаты, был подготовлен и принят краевой закон о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей в пострадавших отраслях. Причем региональный перечень видов деятельности шире, чем федеральный. На рассмотрении в Думе также находится законопроект по двукратному снижению ставок по налогу на имущество для гостиниц, по транспортному налогу для перевозчиков пассажиров на автомобильном транспорте, — сообщил Сергей Фургал.

Он также напомнил, что названный пакет краевых налоговых льгот для бизнеса, по предварительным подсчетам, обойдется региональному бюджету более чем в 700 миллионов рублей.