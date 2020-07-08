Сергей Фургал сегодня выступает перед краевой Думой с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Хабаровского края. В своем докладе он коснулся мер поддержки медиков, которые в период пандемии оказывают помощь пациентам с диагнозом COVID-19. Как подчекнул губернатор, все установленные для них выплаты произведены в полном объеме. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С целью финансовой поддержки медицинских работников, ежечасно борющихся с коронавирусной инфекцией, по поручению Президента России, Правительством края обеспечена выплата стимулирующих надбавок. Краем осуществлены выплаты в полном объеме за апрель – июнь более 2,5 тысячам специалистов. За счет краевого бюджета предусмотрели выплаты для ряда категорий работников, не вошедших в федеральный перечень. Это – врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, специалисты, проводящие лабораторную диагностику коронавирусной инфекции, водители автомобилей учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На эти цели предусмотрели 237 млн рублей. Получателями поддержки в июне стали более 2 тысяч работников в 50 учреждениях здравоохранения, — сообщил Сергей Фургал.

Он также отметил, что для борьбы с инфекцией за короткое время было развернуто более 1,5 тысяч инфекционных коек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в шести муниципальных районах края. Это в два раза превышает установленные нормативы.

Потребовалась и масштабная переподготовка кадров. Обучено 529 врачей и 478 медицинских сестер, с акцентом на современные технологии проведения искусственной вентиляции легких.

Также была оптимизирована система маршрутизации больных, усовершенствовали протоколы диагностики и лечения, в том числе с использованием СКТ, что помогло полностью взять под контроль все виды пневмоний.

Принятые меры позволили оперативно купировать вспышки коронавируса в Совгавани, Чегдомыне и селе Богородском.

— Короновирус потребовал от нас быстрых решений, перестроения, прежде всего, нашего здравоохранения, настройки системы профилактики и предупреждения распространения короновирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией по краю составляет 353 случая на 100 тысяч населения, что ниже, чем по России — 464 случая. Смертность составляет 2,3 на 100 тысяч населения. Для сравнения в Российской Федерацией – 6,9, в Дальневосточном федеральном округе – 2,8, — пояснил губернатор.

Сергей Фургал отметил, что бригады краевых медиков оперативно оказали поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией Камчатскому краю, ЕАО, принимали заболевших пациентов из Амурской области. В итоге врачи удостоились наград Президента РФ. 36 врачей награждены орденом Пирогова, а семь медицинских работников — медалью Луки Крымского.