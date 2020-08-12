Врио губернатора края Михаил Дегтярёв подписал распоряжения о введении карантина в Бикинском районе в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). Ранее карантинные зоны были установлены на территории Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска. Как сообщили в управлении ветеринарии правительства края, по состоянию на 11 августа в регионе зарегистрировано 7 очагов АЧС в личных подсобных хозяйствах граждан.

— Три подворья, где у свиней подтвержден диагноз «африканская чума», расположены в селе Кукелево, по одному в городе Вяземский, а также селах Бычиха, Новотроицкое и Лермонтовка. Вокруг каждого из хозяйств санитарные службы установили карантинные зоны. Там запрещены посещение эпизоотического очага посторонними лицами, перемещение животных из зоны, реализация продуктов их убоя и кормов, а также все виды охоты. Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения об их отмене, — пояснили в управлении.

Продолжается устранение последствий вспышки заболевания. Изъяты и уничтожены 190 голов живых свиней. В эпизоотических очагах (подворья, где содержались больные животные) проведены демонтаж перегородок и полов, проведена дезинфекция. Управлением ветеринарии в круглосуточном режиме организована работа горячей линии, уточнить интересующую информацию можно по телефону 60-16-14.

Напомним, что по поручению врио губернатора, владельцам подворий будет выплачена компенсация за изъятие живых свиней. Подать заявление на получение выплат можно в течение года, памятка для граждан и юридических лиц о порядке возмещения ущерба размещена на сайте управления ветеринарии правительства края.