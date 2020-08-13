В Правительстве края принято решение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи пациентам в стационарах края. Это связано со стабильным снижением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и ростом числа пациентов, выписанных из стационаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Основная задача сегодня — возобновить оказание плановой медицинской помощи. Для этого со следующей недели 304 койки в семи лечебных учреждениях края вернут к работе в штатном режиме согласно их основной специализации. Ранее они были задействованы для работы инфекционных госпиталей, но сейчас не востребованы для лечения больных с коронавирусом, – отметила заместитель министра здравоохранения края Ирина Филимончикова.

Всего для лечения больных COVID-19, требующих госпитализации, в крае было развернуто более 1600 мест в 13 инфекционных госпиталях.

Сохранят свою работу крупные инфекционные стационары, развернутые в Хабаровске на базе краевой клинической больницы № 2, городских больниц № 10 и № 11, а также в Комсомольске-на-Амуре, некоторых районах края. Сейчас краевой минздрав вносит изменения в маршрутизацию пациентов.