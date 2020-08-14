Возможности по эффективному использованию яхты «Виктория» обсудила со школьниками и.о. министра образования и науки региона Виктория Хлебникова. Встреча с учащимися, дирекцией и родительским комитетом «Краевого центра образования» прошла по поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва. Ребята рассказали, что у них есть много интересных проектов. Это всевозможные научные экспедиции, исследования почв, и биологического разнообразия рек и водоемов, экологические проекты, связанные с загрязнением Амура, а также организация образовательно-туристических маршрутов в заповедные места региона и исторические сплавы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

При этом принимать участие в образовательных проектах будут не только учащиеся центра, но и все школьники края.

— К сожалению, сейчас яхта стоит с нулевым КПД, а региональный бюджет выделяет серьезные деньги на ее содержание. Если судно отдать под те цели, которые сегодня предлагают наши дети, это не только позволит повысить компетенции и уровень знаний школьников, но и положительно отразится на имидже региональной системы образования, — отметила Эльвира Шамонова.

Что касается вопроса по дальнейшему содержанию яхты, то краевой центр рассчитывает на поддержку регионального бюджета. При этом руководство учреждения и активисты российского движения школьников в крае готовы вкладывать в это средства, выигранные в рамках грантовых конкурсов.

— Например, в нашем движении есть проект «Я познаю Россию». В его рамках необходимо разработать экскурсию или маршрут, которые позволят познакомиться с особенностями и достопримечательностями региона. Я думаю, мы могли бы придумать что-то для этого конкурса, задействовав яхту «Виктория», и претендовать на получение финансовой поддержки, — рассказала ученица 11 класса Ольга Чувашова.

Виктория Хлебникова поблагодарила ребят за интересные идеи и отметила, что решение по использованию яхты в научных целях будет приниматься для всех детей Хабаровского края. В ближайшее время и.о. министра озвучит все предложения школьников врио губернатора Михаилу Дегтярёву.