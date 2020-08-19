Специализированный застройщик «Фонд жилищного строительства» в кратчайшие сроки собрал 11-ти этажное здание (жилых — 10 этажей) панельной блочной высотки по улице Совхозной, рассчитанной на 110 квартир, и уже приступил к возведению следующей. Сдать первый панельный дом «под ключ» зодчие наметили себе в конце текущего года. Всего же они планируют построить пять таких многоэтажек общей площадью в 28 тысяч квадратных метров. Работы идут качественно и быстро, так как все комплектующие для «панелек» строители выпускают сами. Напомним, что в начале текущего года «Фонд жилищного строительства» реанимировал работу завода ЖБИ в Хабаровске, который приостанавливал деятельность в декабре 2019 года из-за процедуры банкротства своего владельца – не существующего ныне «Дальспецстроя» — и отсутствия крупных дорогостоящих заказов. Теперь завод функционирует и выдает продукцию в срок.

Как рассказал главный специалист городского департамента муниципальной собственности Александр Шамонов, сейчас в панельном доме №1 не только полностью собрана «коробка», но и выполнена прокладка стояков канализации, сделана поэтажная разводка, установлены электрощиты, ведутся работы по устройству кровли, сетей водоснабжения, идет монтаж окон и ограждений балконов.

«Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поставил задачу перед строителями — сдать дом к концу 2020 года. Ожидаем, что разрешение на ввод в эксплуатацию здания будет дано в ноябре, а уже в декабре собственники смогут получить ключи от своих квартир. Все работы идут в соответствии с графиками, нареканий нет», — рассказал он.

Также Александр Шамонов отметил, что застройщик уже начал возведение следующего дома в жилом комплексе «Березки». До конца августа планируется завершить сборку его цоколя, а к первым числам сентября — установить кран и приступить к монтажу этажей. Поставить «коробку» здания и создать тепловой контур строители хотят до конца 2020-го.

«Жители города, наблюдая хорошие темпы работ, начинают активно разбирать квартиры в новостройках. Чем выше готовность дома, тем больше заключается договоров. Кстати, сейчас уже подписан первый из них на покупку «квадратов» на этапе постройки цокольного этажа», — подчеркнул он.

По словам Шамонова, помимо «панелек», строители заняты и решением проблемы с кирпичным домом жилого комплекса. Здание должны были сдать в этом году, однако из-за юридических проволочек, смены подрядчика и необходимости полностью переделывать некачественную кладку, срок ввода объекта в строй сдвинулся на 2021-й.

«У одной части дома построено шесть этажей, у другой — два. Погода вносит свои коррективы в рабочий ритм, но строители стараются нагонять упущенное, как только дожди останавливаются. В среднем за неделю они успевают возвести один этаж. Задача — достроить высотку и сделать тепловой контур до конца года», — отметил Александр Шамонов.

Сдача объекта намечена на второй квартал 2021 года.