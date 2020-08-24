Творчество не имеет границ. Творчество не подвергается критериям оценивания. Живопись стоит особняком. Картина маслом «Окно хабаровской свободы». Холст, масло, 500х700 мм. Пока подмалёвок. Подсохнет, окончательно пропишем. Писал картину под музыкальные произведения Виктора Цоя, я так делаю всегда, сочинил песню. Стихи! Печатается отрывок песни, только половина. Поём под гитару.

Окно хабаровской свободы,

Зажглось амурской синевой.

Над правдой, городской молвой

Окажется небесной красотой.

Припев.

Фургал, Фургал — ты наш провал.

Открытый шанс добра пропал.

Виновен ты и, кто сказал?

Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!

Зачем ненужные протесты.

Бездарные хождения по жаре.

Ведь грянут чуждые оркестры

И бездна превратится в бытие.

Припев.

Фургал, Фургал — ты наш провал.

Открытый шанс добра пропал.

Виновен ты и, кто сказал?

Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!

Хорошо идёт под скрипку, неплохо под аккордеон, баян, гармошку. Даже балалайку. Попробовал все варианты.Есть четыре куплета, здесь не весь текст.

В каком стиле исполнять?Можно под Высоцкого или под Цоя. Есть моя версия, для ресторана. Да, рюмка водки «Хабаровская. Особая», синяя этикетка, местного розлива, то, что надо. Стихов много. На то он, Его Величества Творческий Процесс.

С Днём Флага Российской Федерации!

Итак, картина маслом!

22 августа 2020 года.

Сергей Роща