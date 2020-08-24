В краевой столице состоялись публичные слушания по проекту межевания территории в границах переулка Трубного, улиц Волочаевской, Пионерской и перспективной дороги. Это процедуру необходимо было соблюсти, в том числе и для того, чтобы жители дома № 4 по переулку Молдавскому могли получить прилегающую территорию в собственность.

Напомним, что из-за изменения схемы движения по переулку Трубном, Молдавский автомобилисты стали активно использовать в качестве основного проезда. В часы пик перед подъездами образовывались настоящие пробки и жильцы опасались, что их дети могут попасть под колеса, выходя из подъезда. По распоряжению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, движение по Трубному вновь станет двусторонним, а придомовую территорию по переулку Молдавский, 4 жильцы получат в собственность. Двусторонний ход автомобилей возобновится, как только закончится ремонт дорожного покрытия Трубного и установки дорожных знаков. Сейчас дорожные строители уже почти сняли слой старого поврежденного асфальтобетона и скоро начнут укладывать свежий.

Как пояснил заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков, межевание территории и определение границ «красных линий» обязательно выноситься на публичные слушания.

«Информация о дороге, которая якобы должна пройти вблизи «Дендрария», не соответствует действительности. Нужно понимать, что сделать это технически будет очень сложно, ведь под землей залегает коллектор крупного диаметра, который придется переносить, что строит огромных денег», — рассказал он.

Сейчас на территории, где, по мнению жителей, планируется новая дорога, располагаются около 150 некапитальных гаражей. Все они установлены достаточно давно, владельцы исправно платят арендную плату.

«Да, предполагаемая трасса действительно обозначена на генплане города еще с восьмидесятых годов прошлого века, но это не означает, что она там непременно появится. Жители неверно трактуют информацию. Такая дорога рассматривалась исключительно как гипотетический вариант», — добавил заведующий сектором архитектора Индустриального района городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Алексей Туников.

К тому же сейчас правительством Хабаровского края разрабатывается проект по определению охранной зоны вблизи памятника природы краевого значения. А это означает, что с каждой стороны «Дендрария» появится земля, все действия на которой будут строго регламентированы законом. В том числе это касается определенных видов застройки и благоустройства.