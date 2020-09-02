Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос до 467 см, что превысило отметку неблагоприятных явлений. Об этом сообщили в комитете правительства края по гражданской защите. В ближайшие двое суток гидрологи прогнозируют подъем еще на 15-20 см. При текущей ситуации на левобережье у города уже подтопило почти 500 дач.

— Водой залило садовые участки на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. Сейчас там работают 2 контрольные группы МЧС. Все предыдущие выходные горожане вывозили с дач урожай и ценные вещи. О разливе реки население предупреждали заранее, в том числе через СМИ. Поэтому люди в основной массе успели провести эвакуацию всего ценного, — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, сейчас движение теплоходов все еще продолжается. Но к выходным может прекратиться, поэтому лучше узнать о расписании накануне. Жителям края при этом нужно быть предельно осторожными, так как во многих местах левобережья уже стоит вода.

Пока пойма Амура у Хабаровска затоплена на 157 см. По прогнозу гидрологов, максимальный уровень у города не должен превысить 600 см, что является критической отметкой. Паводки также идут на Амуре у села Елабуга в Хабаровском районе и на Уссури у села Новосоветское в районе имени Лазо. На Уссури в Вяземском районе на участке с. Шереметьево – с. Венюково уровни воды в ближайшее время достигнут отметки категории неблагоприятного явления.

— Сохраняются подтопления в Хабаровском районе, где с 15 августа вода зашла в села Кукан и Корсаково-2. В Кукане сейчас подтопленных мест нет, но в Корсаково-2 подтопления еще идут, там залило 113 приусадебных участков (+23 за сутки). Подтоплен 1 участок местной автодороги. На месте ЧП сейчас работает группа спасателей МЧС численностью 10 человек. В их распоряжении автомобиль КамАЗ и 2 плавсредства, — уточнили в комитете.

Всего к ликвидации последствий паводков и мониторингу за ситуаций в течение минувших суток привлекались 22 человека личного состава, использовалось 8 единиц техники. За развитием ситуации следят в правительстве края и МЧС.