В интеллектуальном центре ТОГУ состоялась «Прямая линия с Михаилом Дегтярёвым». Врио губернатора Хабаровского края в течение трех часов в прямом эфире отвечал на вопросы жителей региона, а также представителей средств массовой информации.

Прием звонков и сообщений от граждан начался 27 августа. Всего на «прямую линию» позвонили более тысячи человек и более четырех тысяч обратилось через мессенджер WhatsApp.

Основной блок вопросов, адресованных врио губернатора, касался проблем в ЖКХ и социальной сфере. Поднимались темы, связанные с экологией, строительством и реконструкцией дорог, плохим состоянием муниципального транспорта, развитием системы здравоохранения, противопаводковыми мероприятиями, ликвидацией ветхого жилого фонда. Кроме того, жителей интересовал вопрос организации горячего питания в младших классах.

По словам врио губернатора, основные проблемы по подготовке к учебному году удалось урегулировать в течение августа. Кроме того, краевые власти сосредоточат усилия на повышении качества работы пищеблоков.

— Мы взяли на себя обязательство перед профильным федеральным министерством — за ближайшие несколько лет все столовые и комбинаты питания в школах переоборудовать. Средства на эти цели буду выделены как из краевого, так и федерального бюджетов, — отметил Михаил Дегтярев.

При этом врио губернатора подчеркнул, что социальная повестка остается главным приоритетом работы органов власти всех уровней. Все дополнительные доходы, которые краевой бюджет будет получать в том числе от оптимизации трат на содержание управленческого аппарата, будут направляться для решения социальных задач. Так, на рассмотрение депутатов краевой Думы врио губернатора в сентябре планирует внести законопроект о снижении транспортного налога.

— Планируем, что транспортный налог будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем. А стоить это региональному бюджету будет порядка 226 млн рублей. Я попросил просчитать несколько вариантов наше министерство финансов. Мы видим, что экономия на следующий год у нас по управленческому аппарату составит около 405 млн рублей, — отметил Михаил Дегтярев.

Внимание было уделено и высокой стоимости квартир в новостройках Хабаровска.

— Единственный вариант борьбы с ценовой монополией на рынке жилья — пригласить в регион новых крупных игроков. Всем тем, кто строит быстро, качественно и дешево – дорога в Хабаровский край открыта. И те, кто сегодня задирает цену, останутся не у дел. В строительной отрасли мы наведем порядок именно таким образом, — подчеркнул врио губернатора края.

В ходе «прямой линии» прозвучало несколько жалоб на плохое состояние дворов. Врио губернатора отметил, что краевые власти будут стараться привлекать дополнительные федеральные средства на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, параллельно увеличивая краевую поддержку данных направлений, которые востребованы у жителей. Только в Комсомольске-на-Амуре до конца года новый облик получат 50 дворов.

По ряду поднятых проблем врио губернатора по видеосвязи дал поручения руководителям министерств и ведомств. Михаил Дегтярев отметил, что все вопросы, поступившие в его адрес, будут отработаны по линии муниципальной и региональной власти.

Подводя итоги «прямой линии», Михаил Дегтярев призвал к дальнейшей конструктивной работе в интересах развития региона.

— Я обращаюсь ко всей команде правительства Хабаровского края, главам районов, руководителями предприятий – мы с вами должны работать единой командой, не взирая на партийный билет и убеждения. Надо сделать так, чтобы власть была дружелюбной, чтобы деньги расходовались эффективно, чтобы все проблемные вопросы решались в срок и в интересах людей. Наша задача — сделать Хабаровский край одним из самых процветающих регионов в России, — отметил врио губернатора.