Несмотря на то, что лето подошло к концу, сезон навигации для маломерных судов ещё открыт. И желающие получить удостоверение на право управление лодкой или катером, гидроциклом могут пройти обучение и сдать соответствующий экзамен.

С начала 2020 года в нашем регионе сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю проведено около 500 аттестации судоводителей, осуществлена замена чуть больше тысячи удостоверений, выдано 32 дубликата удостоверения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Порядок получения удостоверения судоводителя определён правилами аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам, утвержденными приказом МЧС России от 27 мая 2014 г. № 262, — рассказал руководитель инспекторского отделения по г. Хабаровску Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – старший государственный инспектор Андрей Черников. – Этот документ обязательно необходим тем, кто решил водить водное транспортное средство с общей снаряженной массой более 200 кг и/или мотором мощностью более 8 кВт (10,88 л.с.). Он выдается территориальным отделением ГИМС МЧС России после прохождения аттестации, проверки знаний судоводителя в форме экзамена».

Как и по аналогии с водительскими удостоверениями на автомобили, у маломерных судов также имеются категории в зависимости от типа: маломерное моторное судно, маломерное парусное судно, гидроцикл и др. При этом есть ещё один критерий категории по району плавания. Это могут быть внутренние воды (ВВ РФ), внутренние водные пути (ВВП РФ), внутренние морские воды и территориальное море (ВМВиТМ РФ).

Порядок получения заветной «корочки» достаточно прост. Чтобы сдать экзамен, сначала будущему судоводителю необходимо пройти обучение в образовательной организации. При этом форма получения знаний абсолютно не важна. Это может быть как очное, так и очно-заочное, дистанционное обучение и/или экстернат. Результатом должен стать сертификат, удостоверение или свидетельство с указанием в нем наименования образовательного учреждения, объема пройденных часов, перечня изученных разделов программы, а также районов плавания и типа судна, по которым проходило обучение. Затем предстоит экзамен в территориальном отделении ГИМС МЧС России.

«Получить право управления маломерным судном может любой гражданин, достигший 18-летнего возраста. Для этого ему следует написать заявление и предоставить пакет документов, в который входит: копия документа об окончании учебного заведения по подготовке судоводителей маломерных судов; документ, удостоверяющий личность судоводителя (паспорт); медицинская справка о годности к управлению маломерным судном; две фотографии размером 3х4 см (цветные, матовые без уголка) и квитанция об оплате госпошлины за сдачу экзамена и выдачи удостоверении в размере 1300 рублей», — пояснил А. Черников.

Разрешение о допуске лиц к сдаче экзаменов оформляется письменно на бланке личной карточки судоводителя с объявлением гражданину места, даты и времени заседания экзаменационной комиссии. В случае отказа личная карточка с указанной в ней причиной отказа вместе с предъявленными документами возвращается человеку.

Экзамен состоит из теоретической и практической частей, основанных на типовой программе подготовки судоводителей. Принимает экзамен комиссия. Для сдачи теории следует пройти тест на компьютере, либо ответить на вопросы письменно по типовым экзаменационным билетам ГИМС. Задания делятся на два вида: «район плавания» и «тип судна». Причем если районов плавания или типов судов несколько, то для каждой категории будет соответствующий билет. Успешным считается результат, когда в ответах допущено не более двух ошибок, иначе попытка не засчитывается и тогда пересдача может быть не раньше чем через 7 дней. Практический экзамен заключается в проверке навыков управления маломерным судном непосредственно на акватории. Он сдается после теоретического этапа и проходит в судоходный период.

Если все испытания были успешно пройдены, секретарь экзаменационной комиссии территориального отделения ГИМС МЧС России назначает место и время получения удостоверения. Документ действителен в течение 10 лет, по истечении этого срока производится его замена. Чтобы произвести замену удостоверения судоводителя по истечении указанного срока или получить дубликат потребуется точно такой же пакет документов. Разница может быть только в сумме пошлины. При замене удостоверения судоводителя она составляет 650 рублей, а при выдаче дубликата – 1300 руб.

«Получение «прав» для владельцев лодок, катеров или водных мотоциклов абсолютно не праздная затея. Отсутствие этого документа у лица, управляющего маломерным судном, является административным правонарушением. Согласно части 2 статьи 11.8 КоАП РФ оно предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Сумма достаточно весомая для граждан, особенно в сельской местности и отдаленных районах края. Если же выйдя на акваторию, вы забыли своё удостоверение на берегу, или передали управление своим транспортным средством такому же судоводителю, не имеющему при себе данного документа, то за это административное правонарушение будет грозить штрафа в размере 100 рублей, — подчеркнул руководитель инспекторского отделения ГИМС МЧС России по г. Хабаровску. – Стоит отметить, что с ужесточением меры наказания и повышением суммы штрафов в разы, дисциплинированность граждан стала выше. Многие стали обращаться в отделения ГИМС МЧС России для получения удостоверений, прохождения регистрации и постановки на учет своих лодок и катеров, техосмотра».