Вчера комиссия управления лесами Правительства Хабаровского края провела приемку поступившей лесопожарной техники, приобретенной в рамках национального проекта «Экология» по федеральной программе «Сохранение лесов».
— Новая техника предназначена для доставки лесопожарных формирований, оборудования и инвентаря к местам тушения пожаров в труднодоступных и болотистых местностях. Снегоболотоходы отличаются высокой проходимостью, снабжены автономнымотопителем в пассажирском салоне и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, — отмечают специалисты.
После оформления всех необходимых документов десять снегоболотоходов будут переданы в автономные учреждения лесного хозяйства края для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
Всего в текущем году по нацпроекту «Экология» в целях оснащения краевых специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для выполнения работ по охране лесов от пожаров закуплено 13 единиц техники.
Закупка и поставка техники в регион продолжается, до конца года планируется приобрести 5 автобусов и 3 полуприцепа.
Эта запись была опубликована 03.09.2020в 14:06. В рубриках: Общество.
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