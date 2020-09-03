Вчера комиссия управления лесами Правительства Хабаровского края провела приемку поступившей лесопожарной техники, приобретенной в рамках национального проекта «Экология» по федеральной программе «Сохранение лесов».

— Новая техника предназначена для доставки лесопожарных формирований, оборудования и инвентаря к местам тушения пожаров в труднодоступных и болотистых местностях. Снегоболотоходы отличаются высокой проходимостью, снабжены автономнымотопителем в пассажирском салоне и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, — отмечают специалисты.

После оформления всех необходимых документов десять снегоболотоходов будут переданы в автономные учреждения лесного хозяйства края для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Всего в текущем году по нацпроекту «Экология» в целях оснащения краевых специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для выполнения работ по охране лесов от пожаров закуплено 13 единиц техники.

Закупка и поставка техники в регион продолжается, до конца года планируется приобрести 5 автобусов и 3 полуприцепа.