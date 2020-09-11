Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев провел встречу с руководством предприятия ООО «Спорос». В совещании приняли участие генеральный директор компании Алексей Гундырин и советник генерального директора Денис Цесаренко. Стороны обсудили дальнейшее развитие перспективных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Компания «Спорос» уже реализует на территории Хабаровского края крупный проект, ориентированный на развитие семеноводства, выращивание и производство элитных семян. В Бикинском районе построен завод, который на сегодняшний день является самым крупным на Дальнем Востоке. Компания сотрудничает со всеми тремя дальневосточными НИИ в сфере сельского хозяйства и размножает семена 14 сортов разных культур. Общий объем инвестиций сейчас составляет более 1 млрд рублей. Предприятие создало 100 рабочих мест, работой обеспечено местное население.

В планах у компании вывести завод на полную мощность. Для этого необходимы дополнительные земли под пашни. Этот вопрос врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил решить минисельхозу совместно с министерством имущественных отношений, а также министерством инвестиционного развития и предпринимательства края.

Кроме того, у руководства ООО «Спорос» находятся в разработке два новых проекта. Один из них – строительство на территории Хабаровского края молочного комплекса промышленного масштаба с проектной мощностью около 2,5 тысяч голов коров. Второй предполагает развитие тепличного производства – круглогодичное выращивание огурцов и томатов. По одному из них решается вопрос о подачи заявки на оформление статуса резидента ТОР.

— Такие крупные сельскохозяйственные проекты нужны краю. Это решение вопросов продовольственной безопасности, импортозамещения, развития собственной промышленной базы. Со своей стороны, мы продолжим оказывать госпомощь таким инвесторам, пока предприятие самостоятельно не выйдет на проектную мощность, — отметил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

В конце встречи стороны подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документом предполагается решение приоритетных задач: социально-экономического развития Хабаровского края, создания дополнительных рабочих мест в сфере сельского хозяйства, реализации инвестиционных программ и проектов на территории региона.