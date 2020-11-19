В период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, экономика Хабаровского края будет опираться на реализацию инвестиционно-содержательных проектов с объемом финансирования свыше 5 млрд рублей каждый. Как отмечают в краевом минэкономразвития, реализация таких проектов в 2020 и 2021 годах позволит сохранять стабильность и не допустить резкого колебания динамики экономического роста. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, 12 проектов входят в перечень крупнейших с объемом инвестиций более 5 млрд рублей. В основном это инфраструктурные и производственные разработки, реализация которых занимает не один год.

Это строительство инвесторами ГОКов на месторождениях Малмыжское (золото-медно-порфировое), Чульбаткан (золоторудное) и Правоурмийское (оловорудное), а также комплекса глубокой переработки нефти на ООО «РН – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината, объездной автодороги «Обход города Хабаровска км 13 – км 42», нового объекта – ТЭЦ-4 г. Хабаровска. Речь идет и о других проектах края.

В общей сложности объем инвестиций в такие проекты оценивается в 500 млрд рублей. Суммы вложений в них варьируются от нескольких млрд рублей до более 200 млрд. Все они будут находиться на разных стадиях реализации в 2020 – 2021 годах.

— Как показывает практика, наличие в инвестиционном портфеле региона крупных проектов обеспечивает устойчивый позитивный эффект для социально-экономического развития. Это и налоговые поступления, новые рабочие места. В кризисные периоды Хабаровский край, как и Дальний Восток в целом, уже не раз сохранял хорошую динамику на фоне других регионов. Устойчивость поддержана «тяжелыми» инфраструктурными проектами: дороги, мосты, трубопроводный транспорт, производство. Важно, что сегодня есть конструктивное взаимодействие власти и крупного бизнеса, который продолжает реализацию своих планов, несмотря на нестабильность ситуации в условиях коронавируса, – отметил заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев.

Он подчеркнул, что одна из главных задач органов власти заключается в обеспечении максимального включения субъектов экономики края в состав участников ключевых инвестпроектов в качестве потенциальных поставщиков и подрядчиков.

— Только в случае кооперации на площадках развития крупных игроков с региональными отраслевыми предпринимателями, обладающими достаточными опытом и квалификацией, будет достигнут наиболее полный экономический и социальный эффект от реализации инвестпроектов, – подчеркнул Дмитрий Пугачев.