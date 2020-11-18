Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, с 1 сентября 2020 года в многофункциональных центрах действует новая услуга — внесудебный порядок банкротства физических лиц. Такой механизм позволяет избавиться от долгов перед кредиторами, если должник не может их погасить, а доходов и имущества не имеет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В сумме долгов учитываются такие виды, как долги по займам и кредитам (включая проценты), алиментам, договорам поручительства, возмещению вреда жизни и здоровью, налогам и сборам.

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой банкротства, нужно подать в МФЦ заявление и список всех известных гражданину кредиторов. Услуга предоставляется бесплатно.

— Внесудебная процедура банкротства возможна только при совпадении определенных условий. Это если в отношении должника окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него нет имущества, которое можно взыскать, и исполнительный документ возвращен взыскателю. И если после окончания исполнительного производства по такому основанию не было возбуждено новое исполнительное производство. Проверить наличие исполнительного производства в отношении себя каждый может на сайте Федеральной службы судебных приставов, — отметили в КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям и в течение трех рабочих дней включит его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесудебного банкротства. При соблюдении всех процедур через полгода она завершится.

Возможностью подать заявление о внесудебном банкротстве уже воспользовались шесть заявителей, 202 жителя региона получили консультации по данному вопросу.

Прием заявок на предварительную запись с целью подачи в МФЦ заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке осуществляется по телефону 8 (800) 100-42-12, а также по адресу электронной почты support@mfc27.ru (в заявке следует указать: ФИО, контактный телефон, филиал МФЦ).