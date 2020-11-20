По постановлению главного санитарного врача Российской Федерации, результат теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР должен быть готов через 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Ожидается, что учреждения края смогут перестроиться на новый формат работы в течение 10 дней. Об этом заявил сегодня Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, на пресс-конференции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С задачей по переходу на режим тестирования в течение двух суток лаборатории и медицинские учреждения должны справиться, даже учитывая особенности логистики в крае. Принимая во внимание новые рекомендации Роспотребнадзора, ситуация должна стать проще. Имея один отрицательный мазок на коронавирусную инфекцию, мы можем выписывать стабильных пациентов из стационара и затем закрывать больничные листы, — прокомментировал Евгений Никонов.

Глава региона Михаил Дегтярев поддержал инициативу штаба выделить средства из резервного фонда правительства Хабаровского края на закупку 65 тысяч экспресс-тестов на антиген возбудителя коронавирусной инфекции.

Экспресс-тесты удобно использовать в стационарах: в первые сутки поступления пациента важно определить наличие или отсутствие COVID-19, чтобы подобрать правильное лечение. В первую очередь планируется оснастить такими тестами медицинские учреждения. Благодаря этому, в лаборатории уменьшится поток ПЦР-тестов, и исследования будут выполнять в рекомендованные 48 часов. На текущий момент времени исследования методом ПЦР беременным женщинам проводятся в течение 1-2 дней.