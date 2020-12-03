Со следующего года в Хабаровском крае на 4 процента будет увеличен размер ежемесячной выплаты на оплату коммунальных услуг. Ранее соответствующее постановление подписал Михаил Дегтярев.

Как уточнили в министерстве социальной защиты населения края, мера поддержки оказывается отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках. В их числе специалисты (пенсионеры) краевых и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры, искусства, и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

На сегодняшний день ЕДВ на оплату коммунальных услуг получают более пяти тысяч человек. В следующем году с учетом индексации в краевом бюджете на меру поддержки запланировано 135,5 миллиона рублей.