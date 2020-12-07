До 31 декабря 2020 года на службу в Вооруженные силы РФ должны отправиться 485 человек. Как рассказал заведующий сектором городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. По состоянию на 4 декабря в армию призвано 353 хабаровчанина — 73% от общего плана. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«234 новобранца уже отбыли к местам службы. Сейчас работа призывных комиссий строится с учетом ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Все помещения дезинфицируются. При прохождении медкомиссии проводится обязательная термометрия, соблюдаются социальное дистанцирование и масочный режим», — отметил он.

Традиционно в ходе призыва идет и работа по поиску уклонистов. Еженедельно во всех районах города проходят совместные рейды, в которых участвуют сотрудники комитетов по управлению районами города, представители комиссариатов и участковые полицейские. Один из таких состоялся в минувшую пятницу. Специалисты наведались на шесть адресов, чтобы вручить повестки призывникам, но документ о необходимости явки в военкомат удалось передать только двум молодым людям.

«Уклонистов в этом году немного меньше, чем в 2019-м. Со всеми, кому вручаем повестку, ведем разъяснительную работу: рассказываем о том, что служба в армии давно изменилась — улучшились условия питания, увеличилось денежное довольствие, можно освоить некоторые профессии, а также после поступить на льготных условиях в высшие учебные заведения», — отметил Семен Панюшкин.

Всего с момента старта призывной кампании во всех районах краевой столицы проведено более 80 рейдов по поиску уклонистов.