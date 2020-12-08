Накануне предстоящих новогодних праздников в хабаровской 68 школе для обучающихся детей, от первого до одиннадцатого классов, в системе дополнительного образования по внеурочной программе стартовали ежегодные традиционные декабрьские субботние и воскресные досуговые состязания.

Если суббота в нашей школе по праву считается шахматным днём, то воскресенье заявило о себе конкурсным разнообразием рабочих профессий. Основной целью таких мероприятий является развитие мозговой деятельности ребёнка: слышу – вижу – делаю!

В воскресенье, 6 декабря 2020 года стартовали соревнования среди рабочих профессий «Новогодние профессионалы». Перед началом мероприятия в ознаменование Дня воинской славы дети прослушали песню в исполнении народного артиста Иосифа Кобзона «Поклонимся великим тем годам».

В номинации «Я – авиамоделист!» лидерство захватил ученик 9-В класса Гундоров Кирилл. Здесь необходимо выпилить ручным лобзиком из фанеры 4 мм детали крыла: нервюры, лонжерон и стрингеры, а потом провести сборку крыла радиоуправляемой авиамодели «Каспер». Для участия стать победителем в авиационном направлении заявили 20 участников, больше, чем в остальные конкурсы, так как в нашей школе уже второй год работает технический кружок «Авиамоделист» от детского центра «Техноспектр».Хорошие показатели видим у Носова Александра из 5-А класса, а также Грищенкова Виктора и Лашина Владислава из 7-Г класса.

По популярности вторым стал конкурс «Я – токарь!».В борьбе за лидерство на токарных станках ТВ-6 и «Зубр» различной модификации, между собой схлестнулись ученики 8-Г Мокшин Арсений и Завалюева Елена. У них задание непростое, из древесины берёзы изготовить шкатулку цилиндрической формы. На токарное дело, где материал для преобразования древесина, прошли 12 участников. Формула успеха простая: чертёж – заготовка – изделие – товар. Чуть похуже обстоят дела у Камчатного Алексея из 7-А класса и Наконечного Романа из 7-Б класса.

Тройку по интересам замыкает набирающий популярность конкурс в белых халатах «Я – радиомонтажник!». Дети чертят принципиальную электрическую схему, например, простейшей охранной сигнализации, на плату с помощью беспроводного электрического паяльника припаивают радиодетали и, на проверку. Вторым, по значимости, упражнением на время и скорость, найти недостающую деталь в простейшем пульте управления детской радиоуправляемой игрушки «гоночный автомобиль», и припаять. Как проверить, труда не составит, гонки должны состояться. Пока первый этап черчения принципиальной электрической схемы прошли 4 человека: Гундоров Кирилл 9-В класс, Мокшин Арсений 8-Г класс, Грищенков Виктор 7-Г класс, Носов Александр 5-А класс.

Есть и другие соревновательные направления по рабочим профессиям, но туда записались меньшее количество детей. Дети могут участвовать один в двух номинациях: «Я – столяр!», «Я – слесарь!», «Я –электромонтажник!», «Я – чертёжник!», «Я – художник!».

Впервые самопроизвольно открылся ещё один конкурс «Я, папа и самолёт!». Так вышло, что кружок «Авиамоделист» посещают отец и сын Курганниковы. Они пожелали участвовать в состязаниях, им и предложили персональный конкурс. Первоклассник Демид Курганников проявляет интерес к авиамоделированию. Собирают вместе радиоуправляемую авиамодель «Каспер» из фанеры 4 мм. Скоро в полёт!

А начиналось всё предновогоднее состязание накануне, в субботу 5 декабря 2020 года, битвами на шахматной доске.

Первыми, как и полагается, стартовали первоклассники-мальчики. Для них организовали шахматный турнир «Новогодний слон». Главный приз для победителя хобот слона, наполненный сладостями. Хобот изобилия! Здесь в лидеры вышел Смашной Ярослав из 1-В класса.

Девочки начальной школы соревнуются в турнире «Новогодняя пешка». Своими игровыми качествами выделяется Коваленко Анастасия из 3-Б класса.

А вот мальчики начальной школы от 2 по 4 классы определят, кто из них настоящий «Новогодний конь»! Здесь победы, как блинчики, клепает Ли Даниил из 2-А класса.

Мальчики 5-8 классов определят, кто из них «Новогодний Ферзь», а девочки 5-8 классов разыграют приз «Новогодняя ладья». Среди мальчиков впереди Конкин Денис из 8-А класса, а у девочек Кушельман Юлия из 5-В класса.

Особый статус у турнира для мальчиков 9-11 классов «Новогодний король». Впереди по набранным очкам Гречихо Сергей из 9-Г класса, хорошую игру показывают Пика Сергей из 10-А класса и Гуськов Иван (9-Г класс). Девочки 9-11 классов определят, кто из них «Новогодняя королева»: Ткаченко Александра (10-А класс), Зубкова Влада (9-Г класс), Житинёва Виктория (9-Б класс) и другие.

В субботу 12 декабря 2020 года, в День Конституции Российской Федерации стартует командный турнир. Каждый класс должен выставить свою команду, два мальчика и одна девочка. Фаворитами считается команда 9-Г класса в составе Гречихо Сергей, Гуськов Иван и Зубкова Влада, они неоднократные победители школьных командных шахматных соревнований. Хорошие перспективы у команды 1-Г класса Шмырин Владимир, Шапкин Егор и Кулида Алиса.

Все предновогодние соревнования завершатся 26 декабря 2020 года.

7 декабря 2020 года.

Сергей Роща