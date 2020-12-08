В связи с введением в России электронной трудовой книжки (ЭТК) каждому работающему необходимо до 31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, указав, какую форму трудовой книжки он выбирает: электронную или бумажную. В Хабаровском крае такое заявление уже подали более 400 тысяч работников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

В интересах жителей края — не откладывать на последние дни уходящего года подачу заявления работодателям, а уже сейчас определиться с выбором. Работники, выбравшие ЭТК, получат старую бумажную на руки. А новая электронная предоставит её владельцам множество преимуществ, которые стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса.

Преимущества ЭТК:

Удобный и быстрый доступ работника к информации о своей трудовой деятельности на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина», на портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. Такой контроль в режиме онлайн минимизирует ошибочные и неточные сведения о трудовой деятельности.

Экстерриториальный принцип получения информации о трудовой деятельности – в любом территориальном органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства или работы человека.

Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства при направлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде новому работодателю.

Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе ПФР, которая соответствует всем современным требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных.

Для тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.