Во Владивостоке во время проведения Совета при вице-премьере российского правительства – полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе состоялась благотворительная акция «Елка желаний». Дальневосточный полпред передал всем губернаторам округа символические шары с предновогодними желаниями детей из их регионов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Михаилу Дегтяреву выпало исполнить детские мечты двух ребят из Хабаровска. 16 летняя Екатерина попросила у Деда Мороза путевку в международный центр «Океан». Во втором шарике было желание 13 летней Александры, которая мечтает о планшете.

— Однозначно, дети встретят этот праздник с подарками, о которых мечтали, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.

Благодаря новогодней акции «Ёлка желаний» подарки от руководства макрорегиона получат дети с непростой судьбой.

Напомним, акция организована всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». Проекту по сбору новогодних подарков для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и особенностями в развитии, детей из малообеспеченных и многодетных семей дал старт Президент России Владимир Владимирович Путин.