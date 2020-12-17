Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение об утверждении программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края». Она согласована и одобрена федеральным Минздравом. Реализация программы начнётся в 2021 году. Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов представил в Законодательной думе региона основные параметры программы. Общая сумма, которая за пять лет будет вложена в здравоохранение края 8,1 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей – средства федерального бюджета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Программа модернизации – это большой плюс ко всем существующим региональным программам, к национальному проекту в области здравоохранения, реализуемых на территории Хабаровского края. Мы добавляем средства, а значит увеличиваем число объектов, которыми будем заниматься в ближайшие годы: строить, ремонтировать, переоснащать. Деньги нам подтверждены, и они обязательно придут в регион. Это дополнительная финансовая поддержка из федерального центра, и она очень существенная, — подчеркнул Евгений Никонов.

Краевой минздрав при разработке программы провёл полный аудит медицинских организаций края. Средний процент износа объектов недвижимого имущества в детских поликлиниках составил – 64 процента, поликлиник для обслуживания взрослого населения — 58 процентов, районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории – 80 процентов. Состояние дел в отрасли зампред краевого правительства назвал сложным, и подчеркнул, что все накопившиеся годами проблемы единовременно решить не удастся.

В программу модернизации включили 40 краевых медицинских организаций. Так в следующем году запланировано построить семь ФАПов в южных районах края и одну амбулаторию в с. Нелькан, Аяно-Майского района. Запланирована реконструкция одного из корпусов хабаровского городской больницы №10, которая сегодня является крупнейшим госпиталем по лечению больных с Covid-19 в регионе.

За пять лет в край будет поставлено более 1200 единиц медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичной диагностической техники. На 2021 год уже запланирована установка компьютерного томографа в клинико-диагностическом центре Хабаровска и Бикинской районной больнице. Семь рентген-аппаратов отправят в Комсомольск-на-Амуре, девять маммографов распределят по больницам Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также районным больницам.

Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регион будут продолжены поставки автомобилей скорой помощи и автомобильного транспорта для нужд медицинских организаций.