Михаил Дегтярев сегодня побывал в хабаровской городской клинической больнице № 10.

Этот стационар – одна из самых напряженных точек по работе на «ковидном» фронте. Еще в марте на его базе был создан инфекционный госпиталь. Сейчас, с учетом временной передачи в оперативное управление больнице двух зданий «Детского клинического центра реабилитации «Амурский» и терапевтического отделения родильного дома № 1 (расположено в Краснофлотском районе), коечный фонд увеличен до 630 единиц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас мы получили новую партию вакцины «Спутник V», в первую очередь ее получат именно медицинские работники, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами. Наша обязанность – создать все необходимые условия для работы, в том числе по возможности обезопасить их, — подчеркнул врио губернатора.

Всего за девять месяцев работы инфекционного госпиталя лечение в нем получили почти 8,5 тыс. человек, в т.ч. 5 849 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 1 941 – с пневмонией.

С апреля по октябрь на выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, учреждению здравоохранения перечислено 433,2 млн рублей из федерального бюджета и 83,9 млн рублей – из краевого.

Михаил Дегтярев принес извинения персоналу клиники за существенную задержку октябрьских выплат – они были переведены лишь на прошлой неделе.

— Не имеет значения, по чьей вине возникла техническая ошибка, заставившая ждать перечисления средств из федерального центра. Куратор социального блока и глава минздрава несут личную ответственность за своевременность всех выплат, — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что с 1 ноября введен новый вид государственной поддержки – специальная социальная выплата. Из федерального бюджета на эти цели Хабаровский край получил 121 млн рублей, а распоряжением врио главы региона из резервного фонда правительства края выделено еще почти 140 млн рублей. Специалисты инфекционного госпиталя рассказали, что уже получили такую надбавку за ноябрь.

— Сейчас нагрузка возросла раз в десять, наверное. Конечно, это трудно. Трудно и семьям, нас видят редко. Все мы преданы своему делу, и понимаем, что сейчас на нас огромная ответственность. Но большую роль играет и то, что есть стимулирующие выплаты. Хорошо, когда дома ждут и знают, что папа получит больше денег, — поделился и.о. заведующего рентгенологическим отделением горбольницы № 10 Иван Антонов.

Находясь в «красной зоне», Михаил Дегтярев выполнил почетную миссию – вручил орден Пирогова врачу-анестезиологу-реаниматологу Советско-Гаванской районной больницы Виталию Зубаню. Он — выпускник Хабаровского государственного медицинского института (ныне ДВГМУ), трудовой стаж почти тридцать лет. В апреле этого года Виталий Викторович возглавил инфекционный стационар для лечения больных с COVID-19 на 100 коек. Работая на коронавирусной «передовой», он заразился сам и попал на лечение к хабаровским коллегам.

— Эта награда – не только моя, а всего коллектива нашей районной больницы, — сказал Виталий Зубань.

Орден Пирогова учрежден Указом Президента России летом 2020 года для докторов, проявивших самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Этого ордена удостоены и девятнадцать работников КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» министерства здравоохранения Хабаровского края.

Торжественный момент украсил ввод в эксплуатацию нового томографа – старый дважды ремонтировали в этом году, он практически исчерпал свой ресурс.

Оплатила дорогостоящую новинку – 64-срезовый компьютерный томограф Incisive CT – компания, специализирующаяся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. За счет краевого бюджета была разработана рабочая документация на капремонт помещений рентгенкабинета, проведена экспертиза ПСД и, собственно, выполнен капитальный ремонт помещения под томограф. На это потрачено 6,3 млн рублей.

В поликлинике 10-й горбольницы уже налажен процесс выдачи лекарственных препаратов после проведения КТ-исследования пациентам, которые будут лечиться амбулаторно – такая схема работает и в других медучреждениях края.