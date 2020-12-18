— Самое главное в развитии первичного звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить стопроцентную доступность для граждан медицинских услуг. Я вижу, что здесь хватает очень много вопросов, которые требуют очень быстрого решения. Этим мы и будем заниматься в первую очередь, — отметил Президент страны Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней пресс-конференции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам российского лидера, реформирование этой сферы начнется с 1 января 2021 года, и общие затраты на эти цели составят около 500 млрд рублей.

Хабаровский край впишется в общероссийскую тенденцию с собственной программой модернизации первичного звена здравоохранения. Распоряжение об этом врио губернатора Михаил Дегтярев подписал 15 декабря.

— Побывав во всех городах и районах Хабаровского края, вижу, что оказание медпомощи на самых начальных этапах – то, что и называется первичным звеном, — сильно хромает. Чем дальше от краевого центра, тем сложнее людям сдать элементарные анализы, получить справку о состоянии здоровья, пройти профилактический осмотр. Элементарно не хватает врачей, фельдшеров, сложно добраться до ближайшего медпункта. А ведь любое заболевание важно выявить на начальной стадии, вовремя пройти детальное обследование и начать лечение. Особенно ярко это проявилось в условиях коронавирусной угрозы. Поэтому мы приняли программу модернизации первичного звена и будем дополнять ее с точки зрения обеспечения кадрами, — сообщил Михаил Дегтярев.

Предварительно программа была вынесена на обсуждение депутатам регионального парламента – это случилось впервые. Также свое «добро» дало Министерство здравоохранения РФ.

Разработке программы предшествовал аудит медицинских организаций по всей территории региона. Выяснилось, что помещения детских поликлиник изношены в среднем на 64%, взрослых – на 58%, амбулаторий, районных больниц и ФАПов – на 80%.

В программе модернизации – 40 объектов, более 1 200 единиц современного оборудования. За пять лет по линии первичного звена медицинского обслуживания будет дополнительно направлено 8,1 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 7,1 млрд рублей – поступит из федерального бюджета.