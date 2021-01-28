Из здания было эвакуировано 589 учащихся и 42 сотрудника общеобразовательного учреждения. Сегодня, 28 января 2021 года, в 12.16 в Хабаровске было зафиксировано возгорание на площади в два квадратных метра в военно-морском лицее по улице Авроры, 12. Огонь удалось ликвидировать в 12.28.
«Причиной стал неисправный электроприбор — загорелся чайник в кабинете психолога. Локализовать огонь на небольшой площади педагогам удалось собственными силами до приезда пожарных расчетов. Чтобы не подвергать детей опасности была проведена эвакуация. В общей сложности здание покинул 631 человек. Огнеборцы, прибывшие на вызов, тщательно проверили помещение, убедились в том, что горение прекратилось, и подтвердили, что угрозы нет», — сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
Также она отметила, что огонь не нанес серьезного ущерба материально-техническому оснащению помещения. После того как в школе были проветрены кабинеты, занятия продолжились в штатном режиме.
Эта запись была опубликована 28.01.2021в 14:48. В рубриках: Происшествия.
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