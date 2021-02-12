Врио губернатора края провел совещание по развитию краевой авиакомпании «Хабавиа». Ранее он подчеркивал, что структура сохранится как региональный воздушный перевозчик даже после создания единой дальневосточной авиакомпании.

Говоря о состоянии дел на предприятии, Михаил Дегтярев напомнил об обращении нескольких работников – в том числе в его адрес – с жалобами на неверные, по их мнению, шаги нового руководства.

— Мы проверили сообщение о том, что там якобы все разваливается. В том числе посмотрели финансово-хозяйственную деятельность, кто за что отвечал. Оказалось, что основные опасения за будущее авиакомпании испытывают люди, причастные к следующему: за 2019-2020 гг. руководство истратило миллиард рублей, из которых 95% — по договорам без конкурентных процедур. Там какие-то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники, обслуживание программных продуктов. Очевидно – неэффективное расходование средств: за два года миллиард – без торгов. Это указывает на возможность существования коррупционогенных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства «Хабаровских авиалиний», — сообщил Михаил Дегтярев.

Он потребовал от краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства навести финансовый, кадровый и организационный порядок в КГУП «Хабавиа», а материалы по проведенным в течение двух лет закупкам направить в правоохранительные органы.

Профильное ведомство провело конкурс на замещение должности генерального директора краевой авиакомпании, его победителем стал Алексей Фраймович. Сейчас он трудится коммерческим директором предприятия. Врио губернатора края указал руководству регионального минтранса на необходимость ускорить назначение победителя конкурса, чтобы он мог приступить к реализации проекта по развитию «Хабаровских авиалиний».

Проект станет одним из флагманских Он специально разработан в крае с целью повышения транспортной доступности и улучшения комфортности перевозок. Официальные вопросы будет решать рабочая группа. А вузы, бизнес-сообщество и простые граждане могут вносить свои предложения по транспортному развитию региона на открытой площадке, созданной на базе ТОГУ.

Основная задача апгрейда – обеспечить авиаперевозки по 14 маршрутам, где, как правило, воздушный транспорт не имеет альтернативы. Сейчас в проработке вопрос открытия маршрута Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Флагманский проект «Развитие «Хабаровских авиалиний» предусматривает восстановление трех вертолетов МИ-8-МТВ-1, которые возвращены компании после эксплуатации другим авиаперевозчиком; приобретение в лизинг двух самолетов L-410 – это позволит увеличить частоту рейсов по существующим местным маршрутам; приобретение трех самолетов «Сухой Суперджет-100» для расширения маршрутной сети и выполнения межрегиональных рейсов; приобретение вертолета Ми-8-МТВ-1 для перевозок в труднодоступные районы края.

Кроме того, «Хабавиа» в ближайшее время ждет полный ребрендинг. Выбрать новое «лицо» краевой авиакомпании сможет любой житель региона: для этого достаточно будет отдать свой голос за понравившийся проект.