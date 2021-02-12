Днем 11 февраля пожарные расчеты трёх подразделений пожарной охраны города Комсомольска-на-Амуре выезжали на вызов о возгорании в жилом 10-этажном доме на проспекте Победы. Звонок на пульт пожарно-спасательной службы поступил около 13 часов дня.

Прибывшие к месту вызова пожарные расчеты обнаружили, что из квартиры первого этажа идет дым. Одно звено газодымозащитной службы было направлено в подъезд, где с помощью бензореза вело работу по проникновению в жилище. Второе отделение с помощью штурмовой лестницы проникло в окно. В квартире находились два человека, которых огнеборцы вывели на свежий воздух. К счастью, они не успели пострадать, и медицинская помощь не требовалась. Как оказалось причиной дыма стала оставленная без присмотра на плите пища. Поэтому опасность была предотвращена путем отключения бытового прибора. Возгорания в квартире удалось избежать. Для дымоудаления в подъезде жилого дома были открыты окна с нижнего по верхние этажи. Всего для реагирования на вызов привлекалось 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава.

Стоит отметить, что такие вызовы на пульт пожарно-спасательной службы поступают ежедневно. Благодаря оперативному реагированию подразделений серьёзных последствий, крупных пожаров и гибели людей удаётся не допустить. Чаще всего в такой ситуации оказываются люди пожилого возраста и в состоянии алкогольного опьянения. Однако гражданам необходимо быть предельно внимательными и соблюдать меры пожарной безопасности, не оставлять без присмотра включенными газовые и электрические плиты, электроприборы. Ведь для человека опасен не только огонь, но и дым. Достаточно всего несколько вдохов, чтобы потерять сознание и получить отравление продуктами горения.

В качестве простого и эффективного способа предупреждения пожаров, гибели и травматизма людей может послужить установка в доме автономного пожарного извещателя, который вовремя обнаружит опасность и предупредит звуковым сигналом об этом. И тогда у человека будет шанс спасти свою жизнь и своих близких.