Она поможет оценить реальное положение дел в этом секторе экономики. Администрация Хабаровска оказывает содействие Управлению федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат) в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Перепись МСП проходит раз в пять лет и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является обязательной. Собирать данные о бизнесе будут в первом полугодии 2021 года.

Как уточнили в городском управлении экономического развития полученные данные позволят увидеть реальное состояние этого сектора экономики по итогам непростого 2020-го и выявить точное количество предприятий, закрывшихся из-за пандемии COVID-19. Также с помощью этой информации будет составлена полная бизнес-картина, которая может помочь предпринимателям узнать, какие ниши могут быть перспективными для развития в ближайшем времени. Для властей разного уровня эта информация станет ключевой для дальнейшей целенаправленной поддержки предпринимательства, реализации адресных государственных программ развития малого бизнеса и инвестиционных проектов.

Подать данные коммерсанты могут как в электронном, так и в традиционном форматах. Анкеты принимаются на сайте Федеральной службы государственной статистики, Госусуслугах и в территориальных отделениях. Стоит отметить, что Росстат гарантирует полную конфиденциальность информации. Все полученные сведения будут использоваться только в обобщенном виде. Никакие личные данные публиковаться не будут.

Напомним, что в первую волну пандемии специалисты управлений городской администрации, курирующие предпринимательскую деятельность, и бизнесмены совместно разработали более 15 инструментов, направленных на поддержку хабаровских предпринимателей: льготы по аренде имущества, отсрочка платежей по размещению рекламных конструкций, упрощенный порядок размещения летних веранд у кафе и ресторанов, снижение коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход, а также снижение на 50% ставки земельного налога.