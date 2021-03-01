Врио губернатора Хабаровского края сегодня встретился с работниками и руководством двух предприятий лесоперерабатывающего комплекса в районе им. Лазо.

Первым стало ООО «Лесное» в рабочем поселке Переяславка. Предприятие работает с сентября 2012 года. Основное направление деятельности – заготовка и переработка древесины.

Общий размер денежных средств, затраченных на приобретение деревоперерабатывающего оборудования, оборудования для заготовки и транспортировки древесины, а также на покупку древесины для переработки составляет более 100 млн рублей. Аналогичную сумму собственники готовы инвестировать в дальнейшее расширение производственных мощностей в ближайшие два-три года: планируется наладить выпуск мебельного щита и шпона твердолиственных пород (дуб, ясень).

По словам директора ООО «Лесное» Виктора Мейлуса, предприятие может перерабатывать около 170 тыс. кубометров древесины ежегодно. Однако для этого не хватает лесозаготовительной базы – в прошлом году, например, удалось заготовить и приобрести лишь 26,6 тыс. кубометров.

— Правительство края готово поддержать добросовестный бизнес в сфере ЛПК. Есть ряд вопросов, которые поможем решить в ближайшее время. Это касается, в частности, организации конкурсов на предоставление в аренду лесозаготовительных участков, — отметил Михаил Дегтярев.

Конкурсы – один из трех способов получения лесосеки (под инвестпроект, по конкурсу, на аукционе) для заготовки древесины. По поручению врио губернатора ближайшие конкурсы региональный комитет лесного хозяйства готов провести уже в мае и июне текущего года. В случае расширения лесозаготовительных участков ООО «Лесное» готово увеличить численность персонала с 80 до 300 человек.

Вторым предприятием, на котором побывал глава региона, стало ООО «Римбунан Хиджау МДФ» в поселке Хор. Производство – заготовку и переработку древесины – развивают собственники из Малайзии с 1997 года. В группу компаний также входят ООО «Римбунан Хиджау ДВ» (п. Сукпай района им. Лазо), ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл» (п. Горин Солнечного района) и ЗАО «Форист Старма» (г. Комсомольск-на-Амуре, п. Сизиман Ванинского района). Общий объем аренды лесных участков составляет 2,063 млн кубометров.

В прошлом году предприятие завершило реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоение лесов «Завод по производству древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ». Введены в эксплуатацию мощности по выпуску 150 тыс. кубометров плит МДФ и 389 тыс. кубометров пиломатериалов в поселке Хор и 80 тыс. кубометров пиломатериалов – в п. Сизиман. Инвестиции оцениваются в 5,5 млрд рублей. Однако с сентября 2019 года производство плиты МДФ приостановлено в связи со снижением спроса на продукцию (всего за 2019 год было выпущено 3 тыс. кубометров – в 50 раз меньше расчетной мощности).

Михаил Дегтярев подчеркнул, что эти вопросы требуют детальной проработки за столом переговоров, привлечения региональных профильных министерств. Одним из вариантов поддержки может стать привлечение крупных изготовителей мебели к сотрудничеству с единственным на Дальнем Востоке заводом, выпускающим плиту МДФ.