Розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае и Еврейской автономной области по итогам 2020 года вырос на 14%, до 41,8 млрд рублей. Опережающую динамику продемонстрировала ипотека: за год портфель займов на приобретение недвижимости увеличился на четверть и на 1 января 2021 года превысил 20,1 млрд рублей. Кредиты наличными составили 19,7 млрд рублей (+7%).

Портфель привлеченных средств увеличился на 18%, до 75,4 млрд рублей. Большую часть прироста обеспечили вложения частных клиентов банка в инвестиционные продукты. По итогам года объем инвестинструментов вырос в 1,8 раза, превысив 18,1 млрд рублей.

За 2020 год ВТБ предоставил жителям Хабаровского края и ЕАО кредитов на сумму 19,4 млрд рублей (+28% к уровню 2019 года). Из них 9,6 млрд рублей — в виде жилищных кредитов, что на 73% больше объема ипотечных продаж годом ранее. Дополнительно 9,6 млрд рублей было выдано в виде кредитов наличными.

«Рост розничного кредитования в 2020 году продолжился, несмотря на пандемию. Большую роль в этом сыграла господдержка через механизм субсидирования ипотечных ставок, а также перевод самых востребованных услуг в цифровой формат, что свело к минимуму необходимость посещения офисов. Планируется, в 2022 году 100% розничных кредитных продуктов банка будут доступны в цифровом виде», — отметил вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

Он также добавил, что, последовательно снижая процентные ставки, ВТБ помог заемщикам уменьшить долговую нагрузку. Это подтверждает рост спроса на рефинансирование ранее оформленных кредитов: «В 2020 году ВТБ помог рефинансировать кредиты 1,9 тыс. жителей региона на сумму 3,1 млрд рублей», — подчеркнул Евгений Орлов.

По прогнозам ВТБ, кредитный портфель физлиц российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года. При этом ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка.