Требуются жилища практически всех представленных в городе габаритов: 1-но, 2-х, 3-х и даже четырехкомнатная квартиры. Об этом сообщила заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности она отметила, что эти квартиры предназначены для 73 хабаровских семей в составе 205 человек, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года, расположенных в переулках Картографическом,11 и Сормовском,8, по улицам Архиповская Падь, 20, Аэродромной, 6, Владивостокской, 30, Бурейской, 14, Воровского, 31, Воронежской, 8, Карла Маркса, 158, Руднева, 8, Санаторной, 16, Советской, 57, Тихоокеанской, 143а, Ухтомского, 5, Ханкайской, 16 и 24, Целинной, 35. Все эти горожане смогут отпраздновать новоселья в текущем и следующем годах.

«Общая расселяемая площадь составляет 2855 квадратных метров. Перечень необходимых к покупке объемов мы опубликовали заранее, чтобы собственники и юридические лица, которые пожелают нам таковое жилье продать, могли подготовиться заранее и выйти на аукционную площадку в день объявления торгов. Он размещен на официальном сайте мэрии в разделе «Полезные ссылки». Первый из аукционов на покупку 36 квартир стартует уже через полторы недели. О точной дате его проведения будет сообщено дополнительно, так что хабаровским владельцам недвижимости нужно следить за новостями», — сказала Светлана Пискун.

Она подчеркнула, что стоимость одного «квадрата» приобретаемой жилплощади формируется на основании сопоставления рыночных цен.

«Таким образом, на сегодняшний день ориентировочно 1 квадратный метр в однокомнатной квартире муниципалитет готов купить за 90 тысяч рублей, в двухкомнатной – за 80 тысяч, в трехкомнатной – за 75 тысяч рублей», — отметила спикер.

Требования, предъявляемые к приобретаемым жилищам, очень просты: они должны быть отремонтированы, а сантехника и прочее оборудование в них – исправны.

Поучаствовать в аукционах приглашаются собственники благоустроенных квартир, желающие продать их в муниципальную собственность, и гарантировано получить денежные средства. Сделать это сейчас стало гораздо легче, чем еще год назад: размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%. После заключения договора все средства, внесенные продавцом в качестве обеспечения сделки, ему возвращаются. Для участия в аукционе собственник должен иметь цифровую подпись и регистрацию на портале «Госуслуги». Горожан, которые будут готовы продать мэрии свои «квадраты», ее специалисты проконсультируют самым тщательным образом. Стать участником аукциона на электронной площадке «Росэлторга» совсем не сложно. Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане могут в мэрии по телефонам: 41-98-57; 41-99- 75. Также потенциальные продавцы могут обратиться за помощью в жилищные отделы комитетов по управлению районами города. В Железнодорожном им ответят по телефонам 40-88-22 и 40-88-29, в Центральном – по номерам 40-89-50 и 40-89-51, в Индустриальном – 40-90-04 и 40-90-23, в Краснофлотском и Кировском – 33-13-98, 73-08-58, 41-99-75, 41-98-57 и 41-98-65. Администрация Хабаровска готова рассмотреть все предложения.

Жилье муниципалитет приобретает в рамках краевой адресной программы по расселению аварийных домов. Она реализуется в Хабаровске с 2019 года и рассчитана на 6 этапов – до 2025-го. В общей сложности по ней муниципалитету предстоит расселить 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, и обеспечить благоустроенными «квадратами» 669 семей. В ходе реализации первого этапа (2019-2020 годы) из бараков было расселено 66 хабаровских семейств. В ходе второго (2020-2021 годы) новоселами станут еще 85.

«Программу намечено реализовать с опережением установленных сроков, пока же муниципалитетом подписано соглашение о старте третьего этапа (2021-2022 годы), в рамках которого благоустроенными «квадратами» в столице региона обзаведутся 73 семьи», — резюмировала Светлана Пискун.

Напомним, что в середине февраля представители администрации Хабаровска и регионального правительства ознакомились с бытом горожан, переехавших из бараков.