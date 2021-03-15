В этом году в Хабаровском крае традиционный весенний субботник пройдет 24 апреля – в день Всероссийского субботника. После зимы коммунальные службы и работники организаций выйдут на улицы городов, сел и поселков региона, чтобы навести порядок. Принять участие в «генеральной уборке», которая одновременно пройдет по всей стране, приглашают и жителей Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Весенний общекраевой субботник массово проводится в крае ежегодно, но в прошлом году из-за пандемии он прошел в «урезанном» виде. Традиционно в регионе на уборку выходят до 100 тысяч человек. В этом году мы рассчитываем, что людей не меньше. В день всероссийской акции планируется не только убрать улицы, парки и дворы жилых кварталов, но и развернуть досуговые и обучающие мероприятия. К примеру, жителям расскажут, как организовать раздельный сбор мусора или выбрать территорию для благоустройства на онлайн-голосовании, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая и т.д., — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Помимо уборки во время субботника благоустроят общественные и дворовые территории: высадят деревья и декоративные кустарники, приведут в порядок уличную мебель. Коммунальщики займутся ликвидацией несанкционированных свалок и мест сбора жидких бытовых отходов, а жилищные организации – очисткой мусоропроводов, чердаков и подвалов. Кроме того, накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется привести в порядок памятники, обелиски и мемориалы.

Фронт работ субботника — очень большой, за один день его, конечно, не выполнить. Поэтому весенняя санитарная очистка и благоустройство продолжатся в Хабаровском крае вплоть до 12 июня.

Напомним, в прошлом году власти края отменили участие жителей в весеннем общекраевом субботнике из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако двухмесячник санитарной очистки все равно состоялся. Уборку выполнили силами предприятий отрасли ЖКХ и служб благоустройства.