Традиционно в феврале в Хабаровском крае начинается оперативно-профилактическая операция «Лес». В круглосуточном режиме государственные лесные инспекторы и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку лесовозов на стационарных постах и патрулируют лесные участки в составе мобильных групп. Накануне подобный стационарный пост был организован на оживленной федеральной автодороге «Восток» в ста километрах от Хабаровска. В ходе дежурства лесные инспекторы и сотрудники правоохранительных органов останавливали автотранспорт, груженный древесиной, проверяли сопроводительные документы на перевозку, правильность их заполнения и соответствия данным системы ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Лесопользователей неоднократно информировали о необходимости наличия сопроводительных документов на транспортировку древесины при её перевозке. И надо отметить, они, как правило, соблюдают требования лесного законодательства. За первые несколько недель проведения операции лесными инспекторами совместно с сотрудниками правоохранительных органов было проверено 459 лесовозов, выявлено 10 нарушений при оформлении документов. Виновные привлечены к административной ответственности с уплатой штрафов на общую сумму 500 тыс. рублей, — отметила начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах комитета лесного хозяйства Виктория Ромашова.

Кроме того, в результате патрулирования участков лесного фонда с начала года выявлено 39 случаев незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 812 куб. м. Ущерб лесному фонду составил более 25 млн рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

— Профилактические рейды в местах проведения лесозаготовительных работ носят регулярный характер и проходят ежегодно. Так, в прошлом году сотрудниками комитета лесного хозяйства, краевых лесничеств и правоохранительных органов проведено более пятисот мероприятий, проверено более 2,5 тыс. лесовозов, в 63 случаях выявлены нарушения при оформлении сопроводительных документов на транспортировку древесины. Возбуждено 95 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых сумма наложенных штрафов составила 5,9 млн рублей, — рассказала Виктория Ромашова.

Напомним, что за нарушение лесного законодательства, в соответствии с ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней», штраф на должностных лиц составляет до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 700 тыс. рублей, с конфискацией древесины и (или) транспортных средств либо без таковой.