Теперь свои автомобили нарушители будут забирать со штрафных стоянок. Накануне сотрудники городской ГИБДД вышли в рейд и обнаружили немало любителей занять парковочные места, предназначенные для маломобильных граждан, расположенные у административных зданий, больниц, образовательных учреждений и социально-культурных заведений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Эта проблема обостряется с каждым города все сильнее. Ради собственного комфорта некоторые хабаровчане предпочитают просто не замечать людей с ограниченными возможностями здоровья. Они готовы нарушать чужие права и занимать места, отведенные для специальных категорий граждан. Активную борьбу с автохамами ведет городская ГИБДД. Сотрудники регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей. Их наказывают штрафами в размере 5 тысяч рублей. 3,5 тысячи рублей владельцу придется заплатить за работу эвакуатора, а также рассчитаться за время нахождения авто на штрафстоянке», — рассказал начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Хабаровска Александр Бачурин.

Он также напомнил, что на местах, отведенных для людей с инвалидностью, отмеченных специальной разметкой, могут останавливаться исключительно машины со знаками, выданными в социальных службах. Примечательно, что это не просто наклейка, а пронумерованная отличительная метка. Всего в ходе рейдового мероприятия были эвакуированы порядка десяти машин с улиц Дикопольцева и Гоголя.

В городском управлении дорог и внешнего благоустройства отметили, что по новым нормативам на парковках около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры 10% мест должны быть выделены для бесплатной парковки автомобилей, принадлежащих людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто их перевозит. По запросам предприятий профильное управление помогает правильно организовать такие точки. К примеру, специальной разметкой и знаками обеспечили территорию у травмпункта со стороны улицы Волочаевской и у филиала Всероссийского государственного университета юстиции на улице Герасимова.

Напомним, что из-за нарушителей Правил дорожного движения в Хабаровске от ДТП страдают дорожные знаки, светофоры и ограждения.