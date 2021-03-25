Врио губернатора Михаил Дегтярев утвердил программу «Повышение финансовой грамотности населения края на период до 2023 года». Она направлена на расширение знаний в области личных финансов не только простых граждан, но и предпринимателей.

Как сообщили в министерстве финансов края, все мероприятия принятой программы можно разделить на два вида: мероприятия для конкретной целевой аудитории, в том числе школьники, граждане пожилого возраста, субъекты МСП и мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Проводить обучение будут преподаватели школ, вузов, сотрудники Роспотребнадзора, налоговой инспекции, пенсионного фонда, коммерческих банков.

Так, на следующей неделе в муниципальных образованиях края пройдут организованные налоговиками занятия по вопросам применения различных систем налогообложения, сдачи отчетности и другим вопросам. В свою очередь центры соцобслуживания населения проведут занятия с пожилыми людьми, а также предпенсионного возраста по основам финансовой грамотности.

Кроме этого, Банк России запустил на Радио Восток России (103,7 FM и 765 АМ) цикл аудиолекций «Финансовая культура» — о сложном мире финансов простым и доступным языком. Лекции продолжительностью 10-15 минут будут выходить в эфир по выходным в 9:45. 14:15, 19:15.

— Реализация региональной программы повышения финансовой грамотности значительно увеличит охват и качество финансового образования и информирования населения. Она также будет способствовать росту числа финансово устойчивых личных и семейных бюджетов. Программа позволит жителям края гораздо проще планировать свою жизнь, а также повысит защищенность их интересов в качестве потребителей финансовых услуг, — отметили в министерстве финансов края.

В ведомстве также подчеркнули, что мероприятия по обучению финансовой грамотности в регионе проводились и раньше, но без системного подхода. Краевая программа эту задачу решает. В первую очередь она ориентирована на людей с низким и средним уровнем доходов. Потому как именно эти группы населения наиболее склонны к принятию непродуманных финансовых решений, к которым их зачастую подталкивает трудная жизненная ситуация.

Полный список всех мероприятий Региональный программы размещен на сайте министерства финансов края. Здесь же будут публиковаться обучающие материалы, нормативная база, аудио и медиа материалы, различные финансовые калькуляторы и тесты по проверке уровня знаний финансовой грамотности. Для предпринимателей информация также доступна интернет-портале поддержки малого и среднего бизнеса и на сайте центра оказания услуг «Мой бизнес».

Запуск Региональной программы совпал с проведением VII Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2021 года, организуемой в период с 22 по 28 марта 2021 года Министерством финансов РФ, в рамках ежегодной Всемирной недели денег. Основной интернет-площадкой мероприятий Недели является сайт вашифинансы.рф. Каждый день Всемирной недели денег ориентирован на разную аудиторию, начиная с малышей и дошкольников и заканчивая взрослыми.