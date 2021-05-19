Вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае вышла на ежедневные темпы в 1600-2000 привившихся. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. Он подчеркнул, что на 17 мая в регистре провакцинировавшихся значилось 98635 человек, а сегодня во второй половине дня регион преодолел отметку в 100 тысяч человек.

— Мы используем различные формы вакцинации. Спросом пользуются наши кабинеты вакцинации в поликлиниках, больницах, «уголки здоровья» в торговых центрах. Благодаря помощи студентов ДВГМУ, медицинского колледжа, сотрудников института повышения квалификации врачей увеличено число выездных бригад. Их сегодня сформировано 185. Работаем и на предприятиях, и в сельских поселениях. Активизировалась вакцинация в рамках работы автопоезда «Здоровье», который сегодня находится на территории Бикинского района. Скоро автоколонна отправится по сёлам Хабаровского района, — сообщил Юрий Бойченко.

Почти половина привитых на территории края – люди старше 60 лет. Министр здравоохранения края уточнил, что активнее других вакцинируются медицинские работники. Активно прививочная кампания идёт в северных районах Хабаровского края. Как сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева, за минувшую неделю прирост заболевших в Хабаровском крае составил 31%. Если в первую неделю мая было зарегистрировано 145 случаев, то за прошлые семь дней прирост заболевших составил 191.

— Продолжаются карантинные мероприятия в п. Алонка Верхнебуреинского района. Там проведено массовое тестирование населения. На прошлой неделе выявлен последний заболевший. Всего их 36 человек. Ситуация под контролем, карантинные мероприятия в Алонке сохранятся, ориентировочно, до конца месяца. Также нами зафиксирован очаг коронавируса в Тополево Хабаровского района. С ним сейчас работаем, принимаем все необходимые меры, — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева

Заместитель председателя правительства края со социальным вопросам Евгений Никонов обратил внимание, что в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других западных регионов идет рост заболеваемости коронавирусом. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки. Евгений Никонов поручил краевому минздраву держать ситуацию под контролем и, в случае необходимости, готовить новые места для лечения больных с COVID-19. Сегодня в 11 медицинских организациях развернуто 469 коек.

— Ситуация напряженная. Мы ежедневно её мониторим, все цифры вы сегодня слышали. Попрошу очень внимательно следить за развитием ситуации в Комсомольске-на-Амуре и их коечным фондом. Глав администраций районов прошу взять под личный контроль вопросы вакцинации. Если поступают запросы, даже из небольших поселений по вакцинации, эту возможность мы обязаны людям предоставить. Выездные бригады у нас работают активно, — резюмировал Евгений Никонов.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. На лечении сегодня находится более 1500 жителей, из них 351 — в условиях стационара. Скончались от COVID-19 395 человек.