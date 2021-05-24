В апреле в Хабаровском крае резко выросло число бракосочетаний. Цифра увеличилась на 114 по сравнению с прошлым годом. Как предположили специалисты краевого комитета по делам ЗАГС и архивов, своеобразный всплеск произошел после послабления ковидных ограничений. Вероятно, что люди откладывали долгожданное событие на более подходящий для этого период, а апрель 2021 года как раз и стал таким месяцем. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— Больше всего браков было зарегистрировано 15 мая в Международный день семьи. В эту дату сочеталась 51 пара, что на 35% превысило статистику прошлого такого дня. Популярность праздника из-за этого дополнительно выросла, – поделился начальник отдела в сфере ЗАГС Эдуард Бордовский.
Если посмотреть на цифры по территориальной разбивке, то больше всего пар было создано в Хабаровске – 307. Вторым по количеству браков стал Комсомольск-на-Амуре – 112. Остальные бракосочетания прошли в муниципальных районах.
Всего в апреле по Хабаровскому краю жители создали 678 новых семей.
Эта запись была опубликована 24.05.2021в 16:46. В рубриках: Общество.
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