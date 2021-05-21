На время его проведения изменится схема движения транспорта.

29 мая на время проведения мероприятия с 13.00 до 19.00 будут временно изменены муниципальные маршруты регулярных перевозок.

В это время троллейбусный маршрут № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — улица Московская». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Автобусные маршруты №№ 8, 10, 23 с улицы Серышева будут следовать по улицам Комсомольской, Муравьева-Амурского, Тургенева на улицу Ленина и далее по установленной схеме.

Маршруты №№ 14, 19, 55, 82 в направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского будут следовать по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Комсомольской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В направлении из центра города транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского с правым поворотом на улицы Тургенева, Ленина, по улице Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

Маршруты № 17, 49 с улицы Калинина будут двигаться по улице Серышева до улицы Джамбула, в обратном направлении — до улицы Калинина и далее по установленной схеме.

Маршрут № 29П с Амурского бульвара пойдет по улице Комсомольской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме, а маршрут № 34 в направлении от автовокзала поедет с улицы Муравьева-Амурского по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Комсомольской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В обратном направлении транспорт будет следовать с улицы Запарина по улицам Ленина, Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

Маршрут № 52 с улицы Тургенева будет следовать по улицам Муравьева-Амурского, Комсомольской, Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по установленной схеме. Маршрут № 56 пойдет в направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Комсомольской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

Маршрут № 61К с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару до улицы Комсомольской и далее по установленной схеме, а автобусы № 61С пойдут с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару, улице Дзержинского на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.

Маршрут № 71 в направлении Северного микрорайона пойдет с улицы Запарина по улицам Ленина, Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленной схеме. В обратном направлении транспорт будет следовать с улицы Серышева по улицам Комсомольской, Муравьева-Амурского, Тургенева, Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме. Маршрут № 73 с улицы Запарина будет везти пассажиров по Уссурийскому бульвару на улицу Калинина и далее по установленной схеме.

Автобусы по маршруту № 83. Будут следовать с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленной схеме.

Маршрут № 83П пойдет с улицы Ленинградской по улице Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме.

Также возможна временная приостановка движения транспортных средств по маршрутам, проходящим через центральную часть города. Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС.

Просьба к жителям и гостям города при планировании поездок по городу учитывать информацию о движении транспорта в день проведения праздничных мероприятий.

Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45-00-56.