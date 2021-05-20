На сегодняшний день на Дальнем Востоке с государственной поддержкой реализуется более 2,6 тысяч инвестиционных проектов. Об этом заявил вице-премьер РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с инвесторами во Владивостоке.

-В соответствии поручениями Президента Владимира Путина мы продолжаем работу по привлечению инвестиций на Дальний Восток. После их реализации в макрорегион поступит более 6 трлн инвестиций. На сегодняшний день 1,8 трлн рублей инвестиций уже осуществлено. Создано более 70 тысяч рабочих мест. Пандемия коронавируса внесла определенные сложности в нашу работу. Мы стали реже общаться с инвесторами в очном режиме. Чаще это были или индивидуальные встречи, или встречи в режиме видеоконференцсвязи. Важно возобновить работу в очном формате, – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что в этом году запланировано проведение шестого Восточного экономического форума. Свои проекты представили российские, китайские и корейские предприниматели. Так, например, «Корпорация Технониколь», реализовавшая несколько инвестиционных проектов в Хабаровском крае (включая предприятия по выпуску строительных материалов для тепло- и звукоизоляции, огнезащиты и других видов продукции) намерена расширять бизнес.

Как рассказал генеральный директор ООО «Технониколь – Дальний Восток» Павел Пашков, компания намерена реализовать несколько новых проектов в Хабаровском и Приморском краях. В ТОР «Хабаровск» будет реконструировано предприятие по производству минеральной ваты и создано производство технической изоляции. В Приморском крае компания построит завод по производству битумных материалов и мастик, завод по вторичной переработке полимеров и производству панелей XPS, логистический распределительный центр.

«Эл-Эйч Корпорейшн» («LH Corporation») намерена построить индустриальный комплекс для размещения производств корейских компаний в ТОР «Надеждинская». Под строительство определен участок на площадке «Западная». По словам генерального директора представительства LH Corporation в России Со Чжин Хун, началась регистрация компании в российской юрисдикции.

ГК «Легендагро» планирует создать российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг на Дальнем Востоке, включающий растениеводство, глубокую переработку сои, трейдинг и логистику.

-Для нас важно, чтобы наш Дальний Восток динамично развивался. А это можно сделать только с запуском новых предприятий, строительством новых заводов. Мы готовы открыты для взаимодействия с инвесторами и готовы оказывать им содействие в реализации их проектов, – подытожил Юрий Трутнев.

По итогам встречи вице-премьер поручил оказать содействие в реализации представленных проектов.