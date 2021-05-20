Более 170 журналистов, блогеров, работников пресс-служб и сотрудников, отвечающих за информационную работу в государственных и общественных структурах собрались в Хабаровске. Для них организаторы проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» подготовили обширную образовательную программу. О секретах работы в медиапространстве участникам на мастер-классах и лекциях расскажут эксперты известных федеральных СМИ и информационных агентств.

Так, например, руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов уже пообщался с участниками и провел интерактивную дискуссию о том, как правильно оформлять заголовки, чтобы попасть в ТОП-новостей.

— Это было очень познавательно и самое главное — не скучно. Мы придумывали заголовки исходя из определённой целевой аудитории, учились правильно и логично выстраивать предложения. Это очень пригодится в дальнейшем для моей работы, — поделилась одна из абитуриентов нового набора «Медиашколы» Татьяна Игошина.

Впереди слушателей ждёт встреча с исполнительным директором КГ «Минченко колсантинг» Евгенией Стуловой, которая проведёт интерактив о практической работе с образом политика, с российским журналистом, телерадиоведущим, экспертом Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС Алексеем Фроловым. Он презентует «Технику публичных выступлений в СМИ», а адвокат по правовым вопросам в области медиа Галина Антонец проведет ликбез по последним изменениям в законодательстве о медиа.

Как отмечают организаторы, у тех, кто не смог попасть на курсы в Хабаровске, но хочет пройти обучение в рамках проекта «Медиашкола. Дальневосточный репортер», ещё есть время. Заявки на участие принимаются до 22 мая включительно.

— Чтобы попасть в команду абитуриентов необходимо заполнить форму обратной связи на сайте dfopress.ru, прислать ссылку на три лучших материала, которые были опубликованы в 2020-2021 году, включая соцсети. Экспертная комиссия оценит потенциал всех претендентов и примет решение о зачисление на постоянное обучение, — сообщил руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.

Напомним, «Медиашкола» — это проект по повышению квалификации и подготовке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, который реализуется Фондом развития социальных инициатив при поддержке аппарата полпреда Президента РФ в ДФО. Принять участие в нем могут только специалисты, связанные с медиа и проживающие на Дальнем Востоке. За три года проекта обучение прошло 170 человек.