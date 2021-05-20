К Всемирному дню пчел, который отмечается 20 мая, Почта России приняла к доставке первые посылки с живым грузом, адресованные пчеловодам.Жужжащие посылки в Хабаровском крае традиционно доставляет курьерская служба EMS Почты России из южных регионов страны.
Посылка с пчелами имеет вентиляцию и содержит скрепленные между собой контейнеры. При этом каждая пчелиная матка отправляется в путешествие в изолированном «домике» со своей свитой, состоящей из пяти – двенадцати рабочих пчел. На время пересылки в контейнеры закладывают сладкое питание.
Каждую «живую» посылку курьеры Почты России доставляют с отметкой «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».Это значит, что такие отправления всегда проходят отдельную обработку и сортировку. В пути пчелы, как правило, проводят 3-5 дней – средний срок доставки таких необычных посылок.
Традиционно оптимальным сезоном для отправки пчел почтой считается период с конца весны до начала осени. При пересылке пчел нужно предоставить ветеринарное свидетельство.
Отметим, весной и летом Почта России также доставляет саженцы плодовых и цветущих деревьев, ягодных кустов, рассадой. Перед отправкой их хранят в холодильном отделении, а доставляют в специальных пластиковых контейнерах с вентиляционными отверстиями.
Эта запись была опубликована 20.05.2021в 13:20. В рубриках: Общество.
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