Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») в рамках акции «№ 5/6 «Океан» Владивосток – Хабаровск» предоставляет возможность совершать путешествия в июне по выгодным ценам. Так, до 27 мая 2021 года пассажиры могут приобрести билеты на верхние места в купейные вагоны поезда №5/6 сообщением Владивосток — Хабаровск по специальному тарифу от 2799 рублей. Акция действует на поездки в период с 7 по 30 июня 2021 года включительно.

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Информация о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов доступна в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд ФПК». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.