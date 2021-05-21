В этом году они проходят на базе школ, лицеев, гимназий, учреждений культуры с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

Хабаровск провожает во взрослую жизнь 2791 одиннадцатиклассника. Учащиеся образовательных учреждений города всегда показывают высокие результаты итоговой государственной аттестации, достойно выступают на Олимпиадах, а также получают медали «За особые успехи в учении». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В субботу, 22 июня, в учебных заведениях состоятся торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебной деятельности. Поздравить выпускников и пожелать успешной сдачи ЕГЭ придут почетные гости: первые лица города и края, заместители мэра, начальники профильных управлений.

Следующим этапом для ребят станет ЕГЭ. Испытания будут проходить с 31 мая по 2 июля, включая дополнительные пять резервных дней. Ученики уже выбрали предметы для итоговой аттестации. В 2021-м, как обычно, самым популярным предметом у школьников остается обществознание, его выбрал 1901 человек. На втором месте по популярности – математика профильного уровня — 1783 человека. Предпочтение физике отдали 714 выпускников, истории – 662. 557 школьников будут экзаменоваться по письменному и устному английскому языку. Китайский выбрали 7 учеников, немецкий и французский – 4 человека, и впервые в этом году один из полиглотов покажет свое знание испанского языка.