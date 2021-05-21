Постановление подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В документе сообщается, что режим вводится с 21 мая, прежде всего, для органов управления и сил звена РСЧС, экстренных служб «для предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка на реке Амур, подъемом уровня воды на территории Хабаровска в мае-июне 2021 года». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Будут определены места, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации, а также предприняты меры по круглосуточному дежурству и оперативному сбору информации по прогнозам. Уточнены планы взаимодействия, а также мероприятия по информированию населения. Силы звена РСЧС приведены в готовность к оперативному реагированию. При необходимости будут организованы эвакуационные мероприятия.

Напомним, что в связи со смещением гребня паводка в первых числах июня вода может дойти до отметки 4-4,5 метра.