Михаил Дегтярев вместе с хабаровским градоначальником Сергеем Кравчуком сегодня побывал в Краснофлотском районе. Он провел встречу с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории района. Перед этим глава региона побывал в Военно-морском лицее им. адмирала флота Н.Д. Сергеева и парке дома офицеров флота. Поводом выбрать именно эти точки стали регулярные обращения в социальных сетях.

— Пишут много, людей волнуют эти вопросы. Первое – дорога к школе. Многие родители привозят детей на машинах, да и пешеходные дорожки не в лучшем виде у нас. Во всем крае – речь не только о Хабаровске. У нас приоритет – благоустройство вокруг школ, безопасность детей и их родителей, — обозначил свое отношение к проблеме врио губернатора.

Улица Авроры, на которой находится лицей, представляет собой унылое зрелище: проезжая часть в рытвинах и трещинах.

— От всего коллектива родителей и учителей обращаемся – все-таки дорогу как-то привести в соответствие. Трудно подъехать – это однозначно, скопление идет машин, когда все стараются обогнуть ямы и канавы, сложно очень, — рассказала бабушка одного из школьников Виктория Дзеган.

Ее поддерживают и другие хабаровчане. Масса обращений в личных аккаунтах Михаила Дегтярева – это вопросы о сроках ремонта того или иного участка дороги возле учреждений образования.

— Сам пока ехал, у машины чуть колеса не отвалились, — возмутился глава региона. — Мы с мэром Хабаровска уже договорились – за федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделаем в этом году ремонт.

При этом врио губернатора отметил, что перед главами всех муниципалитетов стоит задача привести в порядок подъездные дороги к школам.

— По Краснофлотскому району в этом году мы запланировали около 330 млн рублей. Порядка 9,5 км приведем в полное соответствие нормативам. Это большая сумма. На этот год по городу Хабаровску по нацпрограмме – 1,45 млрд рублей, более 20% этой суммы – на Краснофлотский район, — уточнил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сейчас, по его информации, администрации городских районов вместе с руководством школ формируют реестр необходимых работ: установка светофоров, «лежачих полицейских», ремонт дорожного полотна.

Второй точкой в программе объезда стал парк дома офицеров флота на улице Матросской. В его реконструкцию мэрия Хабаровска уже вложила около 25 млн рублей. Сейчас есть более масштабные планы – построить здесь спортивно-досуговый центр с универсальным залом для учебно-тренировочного процесса и соревнований по игровым видам спорта, тренажерным залом и многофункциональными помещениями.

— Мы поддержим эту инициативу. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» финансирование будет из федерального, краевого и местного бюджетов. Общая стоимость – около 250 млн рублей, — рассказал Михаил Дегтярев. – Люди часто обращаются в соцсетях ко мне, к муниципальной власти с вопросами по поводу мест для того, чтобы заниматься спортом. Это тоже очень важный участок нашей работы.

Территория парка – около 3,5 га. Рядом находится земля, ранее переданная из ведения Министерства обороны РФ, сейчас ее объединяют с парком.

— Есть на территории руинированное здание – на его месте мы и хотим построить спорткомплекс. Он, помимо прочего, может стать базой для лыжников и воспитанников школы спортивного ориентирования, которые занимаются на нашей территории, — сообщил директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска» Геннадий Харитонов.

Проект в настоящее время уточняется, к концу мая ожидается заключение Государственной экспертизы.

В парке к главе региона обратились несколько жителей краевого центра. Они также озвучили наиболее важные для них проблемы.

— Парк очень хороший. Но вечером, конечно, хотелось бы наряд полиции здесь видеть, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы было, кому призвать молодежь к порядку, — поделилась хабаровчанка Надежда Петрова. – Очень хорошо, что сейчас до власти можно достучаться, дозвониться, вот так поговорить.

Оказалось, что администрация города уже отреагировала на подобные запросы. Со следующей недели парк будет патрулировать народная дружина – об этом решении сообщил мэр Хабаровскак.