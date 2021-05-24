Делегация Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока оценила инфраструктуру территории опережающего развития «Комсомольск». Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомет Гусейнов и заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов вместе с представителями правительства края, администрации Комсомольска-на-Амуре и АО «УК ТОР «Хабаровск» осмотрели производственные мощности резидентов площадки «Парус».

Как напомнили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, основное направление работы инвесторов здесь сосредоточено на таких специализациях как металлургия и металлообработка, деятельность в области электроники и ИТ, ремонт и монтаж машин и оборудования, деятельность различного видов транспорта.

По соглашению, ООО «Нефтемаш Восток» планируют инвестировать в производство около 9,88 млн рублей и создать 24 новых рабочих места, инвестиции ООО «Инновационные технологии на железнодорожном транспорте» составят 9,68 млн рублей, будет создано 27 новых рабочих мест.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры ТОР «Комсомольск». В этом году АО «Корпорации развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») за счет средств федерального бюджета продолжит работу по строительству на площадке «Парус» объектов газоснабжения, внутриплощадочных автодорог протяженностью 1,6 км и ливневой канализации.

Также правительством края совместно с администрацией Комсомольска-на-Амуре ведется работа по завершению строительства автодороги от перекрестка Комсомольское шоссе – проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОР «Парус». Также АО «КРДВ» прорабатывается вопрос по строительству дополнительных корпусов в связи с полной загрузкой действующих и потребностью резидентов в новых площадях для размещения производств.